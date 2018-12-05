РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители Подольска возложили цветы к памятникам Подольским курсантам и погибшим горожанам в Великой Отечественной войне в честь 77-ой годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду в Подольске прошли мероприятия, посвященные 77-ой годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Церемонии возложения цветов, венков и гирлянд состоялись во всех микрорайонах округа.

«В мероприятиях приняли участие руководители администрации, ветеранские и общественные организации, представители трудовых коллективов, школьники, жители и многие другие. В Подольске возложили цветы к памятникам Подольским курсантам на улице Кирова и воинам-подольчанам на площади Славы. В церемониях принял участие первый заместитель главы администрации Виктор Чуб», – говорится в сообщении.

Жители Подольска в 1941 году вместе со всем Подмосковьем встали на защиту столицы. Так, благодаря мужеству и стойкости подольчан, проявленных на фронте и в тылу, город стал форпостом на южных подступах к Москве. Сотни подольчан удостоены медалей «За оборону Москвы».

«Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года, благодаря мужеству и стойкости наших солдат, враг не смог подойти к столице. А в результате последующего контрнаступления советских войск был отброшен от Москвы. Это величайшая дата в истории Второй мировой войны, так как это было первое поражение немецко-фашистских войск. Сегодня, в День воинской славы России, мы чтим память воинов, которые отстояли Москву в суровом 1941 году», – отметил Чуб.