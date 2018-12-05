РИАМО - 5 дек. Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности, его объявили персоной нон-грата 22 ноября, в течение двух дней он покинул страну, сообщает в среду Газета.ru.

О высылке дипломата заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Мы выслали его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», – сообщил Пеллегрини.

Братислава подозревает российского дипломата в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО. Такую информацию предоставила военная разведка.

Как ранее сообщали СМИ, в Австрии арестовали военного по подозрению в шпионаже в пользу России.