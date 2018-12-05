РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 дек. Бесплатные помещения 20 общественным объединениям инвалидов Балашихи предоставят в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Об этом стало известно на торжественном мероприятии ко Всемирному дню инвалидов, которое прошло 4 декабря в Доме культуры «Саввино» в микрорайоне Железнодорожный.

«Советом депутатом Балашихи ежегодно принимаются решения о передаче общественным организациям инвалидов в безвозмездное пользование помещений. В 2019 году мы планируем обеспечить такими помещениями около 20 объединений инвалидов Балашихи, чтобы люди с ограниченными возможностями могли там собираться, обсуждать свои проблемы, участвовать в проектах, конкурсах», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что в период пользования помещением плату за коммунальные услуги с организаций инвалидов взимать не будут.

В ходе мероприятия, на котором присутствовали сотрудники администрации городского округа, благочинный церквей балашихинского округа протоиерей Димитрий (Мурзюков), членам общественных объединений инвалидов вручили благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова.

В конце мероприятия состоялся концерт с участием творческих коллективов учреждений культуры Балашихи.