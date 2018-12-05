РИАМО – 5 дек. С 15 декабря на 237 улицах в центре столицы будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям, сообщает в среду ТАСС.

«Приказом утвержден перечень из 237 улиц, на которых отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям. На остальных улицах такое право продолжает действовать», - сказал сотрудник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Как уточняется в материале, нововведения будут касаться улиц в районах Арбат, Замоскворечье, Басманный, Дорогомилово, Пресненский, Красносельский, Тверской, Мещанский.

В частности, ограничения появятся на улицах Пречистенка, Моховая, Ильинка, Остоженка, Петровка, Варварка, Охотный ряд, Арбат. Также бесплатная воскресная парковка станет недоступной на Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Малая Бронная, Баррикадная, Большая Никитская, Мясницкая, Покровка, Маросейка и на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с середины декабря на ряде улиц в центре столицы начнут действовать новые правила пользования платными парковками и обновленные цены. Нововведения разработали с учетом загруженности улиц на основе мнений специалистов.

«В частности, на улицах Тверская, Арбат, Петровка, Неглинная, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также вблизи бизнес-центра «Москва-сити» будет действовать максимальный тариф 380 рублей в час. Также на указанных улицах парковка в воскресенье станет платной», - добавляется в материале.

Помимо этого, период бесплатной стоянки на всех улицах в центре столицы сократили с 15 до 5 минут. После внедрения изменений могут освободиться 15-20% парковочных мест в центре города.