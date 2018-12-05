РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Арбитражный суд признал законным предписание Госжилинспекции Московской области жилищному кооперативу «Весна+» в Люберцах о перерасчете платы за отопление, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители дома №51 по улице 3-е Почтовое отделение обратились в Госжилинспекцию с просьбой проверить размер платежей, установленный кооперативом «Весна+». Проверка показала, что применявшиеся кооперативом сведения об общей площади жилых и нежилых помещений, а также показания общедомового прибора учета расходились с данными БТИ и протоколами учета тепловой энергии. Было выдано предписание о проведении перерасчета в течение месяца. Однако в «Весне+» не согласились с этим и направили соответствующее заявление в арбитраж.

«Оценив в совокупности все представленные доказательства, суд посчитал, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Кооператив «Весна+» пытался настаивать на том, что нарушение было устранено до вынесения нашего предписания. Однако не смог убедить в этом арбитраж», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что суд в результате признал, что оспариваемое предписание выдано в пределах предоставленных Госжилинспекции полномочий, при наличии к тому достаточных оснований адресовано надлежащему субъекту и является исполнимым. Заявление ПЖСК «Весна+» осталось без удовлетворения.