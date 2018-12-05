РИАМО – 5 дек. На улице Нижние Мневники на западе столицы случился пожар в приюте для животных «Счастливый друг», в результате происшествия погибли почти 40 питомцев, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, пожар произошел около 05:30 в среду. В результате сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

«Погибли порядка 40 зверей - собаки и кролики», - сказал источник в экстренных службах.

Ранее в приюте заявили, что во время возгорания там находились десятки зверей и птиц. Удалось спасти не менее 20 собак.