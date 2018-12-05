РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. В подмосковном Подольске восстановили работу лифта в одном из многоквартирных домов на улице Высотная по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправности лифтового оборудования в доме №3Б по улице Высотная. Она отметила, что ежедневно на несколько часов перестает работать лифт.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительной работы лифтового оборудования в многоквартирном доме на улице Высотная, дом 3Б и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.