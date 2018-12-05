РИАМО - 5 дек. В Московской области планируют обеспечить, чтобы за три года средняя продолжительность жизни выросла до 78 лет, сейчас этот показатель составляет 73,5 года, сообщил в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«У нас в стране и в нашем регионе особое (внимание – ред.) уделяется продолжительности жизни нашего населения. Мы планируем за три года увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а впоследствии выйти к 80 годам», - сказал Голубев в ходе Международной конференции в Мособлдуме.

Он отметил, что в настоящее время средняя продолжительность жизни населения Московской области составляет 73,5 года.

В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит Международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству, на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.