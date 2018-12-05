РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Сотрудники МЧС России провели занятие в Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, они рассказали детям о причинах возникновения пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В рамках Года культуры безопасности сотрудники отдела надзорной деятельности по Люберецкому району провели учебно-методические занятия о мерах пожарной безопасности с работниками Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Сотрудники МЧС России рассказали специалистам по социальной работе, по работе с семьей, а также психологам основные причины возникновения пожаров и требования пожарной безопасности для того, чтобы они донесли эту информацию до своих подопечных. Особый акцент был сделан на недопущении детской шалости с огнем и родительском контроле за поведением детей», - говорится в сообщении.

Сотрудники центра находятся в постоянном контакте с многодетными семьями; семьями, воспитывающими детей-инвалидов; семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. Соцработники проводят участковые обходы, беседуют с родителями, в том числе обсуждая вопросы безопасности.