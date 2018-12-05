РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В военном жилгородке микрорайона Климовск Подольска отключили свет, администрация городского округа пытается разобраться в ситуации, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник территориального отдела микрорайона горокруга.

Жители военного городка пожаловались, что уже неделю у них нет уличного освещения. По их словам, задолженность за электроэнергию Минобороны составляет более 500 миллионов рублей. Страдают простые граждане, так как в зимнее время года темнеет рано, после 16:00 они не могут ни детей отпустить погулять, ни сами на улицу выйти.

«Коммуникации жилгородка не переданы городу, за них отвечает ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Администрация Подольска направила в эту организацию запрос 4 декабря и попросила в кратчайшие сроки восстановить освещение, а затем решать в судебном порядке вопрос с долгами. Ситуация на контроле», – сказал сотрудник.