РИАМО - 5 дек. Медицинским работникам Московской области в среду вручили свидетельства на получение жилья по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«В Московской области уже третий год работает подпрограмма «Социальная ипотека». Она, наряду с другими решениями, позволяет нам привлечь кадры и адаптировать их в системе здравоохранения Московской области. Сегодня мы вручаем очередные сертификаты 26 сотрудникам здравоохранения, работающим в Подмосковье», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Прокуратова.

Как уточняется в пояснительном материале, в этом году такие свидетельства уже вручили 208 специалистам сферы здравоохранения.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения Московской области.

В рамках реализуемой программы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается только гасить проценты по кредиту.

Наряду с «Социальной ипотекой», в Московской области также предусмотрены другие меры поддержки медиков: «Земский доктор» - для врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.