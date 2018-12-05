РИАМО - 5 дек. В городском округе Электрогорск открыли новую детскую игровую площадку, установленную по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, это девятый игровой городок для детей, появившийся в муниципалитете за четыре года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Это долгожданное событие для маленьких жителей домов №№32 и 32а по улице Советской. Яркая, многофункциональная, комфортная и безопасная площадка с тематикой «Приключение» теперь радует мальчиков и девочек разных возрастов», - говорится в сообщении.

В торжественном открытии детской площадки принял участие глава городского округа Электрогорск Денис Семенов. Он поздравил всех жителей микрорайона с этим событием и отметил, что теперь площадка будет радовать ребят не один год.

Также Семенов пожелал детям и взрослым беречь площадку и пообещал, что в этом дворе в текущем году появится новая деревянная горка для зимнего отдыха.

«Искренние улыбки и радость малышей - лучшая награда нашей работы!» - добавил глава города.

Затем вместе с маленькими жителями он перерезал символическую красную ленточку и дал старт эксплуатации нового детского игрового городка.