РИАМО - 5 дек. Весной 2019 года в деревне Петрищево Рузского городского округа Подмосковья начнется строительство музейного комплекса, посвященного Зое Космодемьянской и Битве под Москвой, предполагается, что музей будут активно посещать школьники, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой Воробьев и делегация Подмосковья возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. После губернатор Московской области встретился с ветеранами в Государственном историческом музее, где им была представлена концепция будущего музея.

«Сегодня возлагали цветы к памятнику Неизвестного Солдата и маршала Жукова. Это традиционное мероприятие, в этот день обычно приходят ветераны. Сегодня мы попросили их задержаться в Историческом музее для того, чтобы еще раз вникнуть, посмотреть, послушать их советы по музею контрнаступления (памяти – ред.) Зои Космодемьянской, который мы начинаем реализовать в деревне Петрищево. Будут проведены все необходимые мероприятия, проект уже готов, мы должны весной начать строительство комплекса», - сказал Воробьев.

Он добавил, что одной из задач взрослых, родителей является сохранение подвига временен войны.

По его словам, власти Подмосковья рассчитывают, что музейный комплекс будут посещать школьники и погружаться в атмосферу, задавать вопросы, узнавать детали истории.

«Мы активно ведем консультации с историческим обществом, с ветеранами, с общественными организациями, поисковиками, чтобы не допустить каких-либо ошибок или что-то упустить. Такую работу мы ведем», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал, что к 2020 году планируется завершить строительство музейного комплекса.

Пятого декабря в России отмечается День воинской славы. Дату установили в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.