РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 дек. Спасатели вытащили 12-летнего мальчика, который провалился под лед на реке Пехорке в микрорайоне Керамик в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Подросток гулял вдоль берега еще не замерзшей реки Пехорки и решил попробовать ногой разбить небольшую кромку льда, которая образовалась возле самого берега, поскользнулся и упал в воду. Течением ребенка унесло на середину реки, где его ноги крепко застряли в илистом дне.

«На пульт связи 307 и 75 пожарно-спасательных частей в 13:51 поступил тревожный звонок от службы «112»: в районе дома №6 по улице Речной в реке находится ребенок. Меньше пяти минут понадобилось дежурному караулу 307 пожарной части «Мособлпожспаса» под руководством начальника караула Станислава Гнуды и начальнику ПЧ-75 1-го ОФПС ГУ МЧС по МО Константину Кулькову, чтобы прибыть к месту трагедии», – говорится в сообщении.

Прохожие, не имея спасательных средств, не смогли самостоятельно вытащить ребенка из воды. Прибывшие пожарные спустились в воду вместе с неравнодушными жителями и, применив спасательную веревку, вызволили мальчика из ледяной воды.

До приезда бригады «Скорой помощи» пожарные оказали мальчику первую помощь и согревали его, завернув в одеяло. После осмотра прибывшим врачом было принято решение не госпитализировать ребенка, а передать его в руки прибывших родителей. Спасательная операция была завершена.