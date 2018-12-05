РИАМО - 5 дек. В Московской области планируют в течение декабря провести более 300 акций в сфере социальной поддержки населения, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«У нас проходит много акций – это «Делай добро по велению сердца», «Подмосковье - территория добра», «Добрая покупка». В декабре текущего года планируется проведение еще более 300 акций», - сказала Фаевская в ходе международной конференции в Мособлдуме.

Она отметила, что в рамках акции «Твоему четвероногому другу» была оказана помощь около 650 гражданам в приобретении и доставке корма для животных, а также для организаций ветеринарного обслуживания.

«В целях организации информационной поддержки в Московской области создан ресурсный центр, который начал свою работу в апреле 2017 года. За время работы на его базе было проведено более 300 обучающих семинаров и мастер-классов для сотрудников некоммерческих организаций и представителей добровольческих объединений. Приняли участие более 2,5 тысяч человек», - добавила Фаевская.

В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.