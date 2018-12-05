РИАМО - 5 дек. С начала 2018 года в Московской области благоустроили порядка 50 въездных групп, строители уложили новую тротуарную плитку и установили архитектурно-художественное освещение, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Программа 2018 года по благоустройству въездных групп в регионе выполнена. Всего на территории 24 муниципальных образований Подмосковья завершены мероприятия по благоустройству 48 въездных групп со стелами. Работы выполнены по губернаторской программе «Формирование комфортной городской среды», - сказал Пестов.

Как уточняется в материале, благоустройство въездных групп в этом году провели в городских округах Балашиха, Бронницы, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск Лобня, Клин, Мытищи, Шаховская, Люберцы, Реутов, Кашира, Красногорск, Зарайск, Шатура, Наро-Фоминский, Ступино, Чехов, Коломенский, Химки, ЗАТО Звездный городок, а также в Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Одинцовском районах.

При этом были не только установлены новые стелы, въездные знаки с названием муниципальных образований, но и выполнено комплексное благоустройство прилегающих к ним территорий. В частности, строители уложили новую тротуарную плитку, установили архитектурно-художественное освещение, в том числе – тематическую праздничную подсветку к Новому году, и малые архитектурные формы.