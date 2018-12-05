РИАМО - 5 дек. Карта «Тройка» станет персональной и на ней можно будет разместить свою фотографию, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«После разработки новой билетной системы для всех видов транспорта Москвы карта «Тройка» станет персональной», — говорится в сообщении.

На карте при желании можно будет разместить свою фотографию.

В городском транспорте Москвы появится новая билетная система, она предусматривает персонализацию карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов. На разработку самой системы уйдет год, еще полтора года займет внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 миллиардов транзакций в год.

Карту «Тройку» можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации средств через желтый информационный терминал. Пополнить «Тройку» и записать на нее все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение «Метро Москвы».

После обновления билетной системы карта «Тройка» сможет стать универсальным платежным инструментом. С ее помощью пассажиры смогут оплачивать проезд в любом виде общественного городского транспорта, а также расплачиваться за услуги других сервисов.