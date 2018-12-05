РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 дек. В микрорайоне Новое Измайлово Балашихи в ходе проверки выявили отсутствие государственных бесплатных больниц и поликлиник, есть только одна частная поликлиника, сообщается в Instagram-аккаунте заместителя председателя Общественной палаты Подмосковья по здравоохранению, члена совета при министерстве здравоохранения Подмосковья Евгения Мартынова.

Проверка проводилась в рамках подготовки к VI форуму «Сильное. Здоровое. Чистое», который пройдет 7 декабря в Щелковском районе Подмосковья. Члены ОП и комиссии по здравоохранению региона проверили, как обстоят дела в медучреждениях Балашихи.

«Собрав мнение жителей в соцсетях, лично проехали детские и взрослые поликлиники, несколько стационаров. Выявили вместе с экспертами системные проблемы городского округа. Увидели, что полностью отсутствует хоть какая-либо бесплатная государственная медицинская помощь в микрорайоне Новое Измайлово, где проживает более 10 000 жителей и около 1000 детей. Нет ни детской, ни взрослой поликлиники, всего одна частная клиника, которая по сути монополист и может выставлять любые цены для жителей», – написал Мартынов.

Он добавил, что также в Балашихе есть проблема с транспортной доступностью. Медицинские учреждения разбросаны по всему округу. Мартынов также отметил, что в поликлинике №3 на улице Комсомольской не оказывают качественную медицинскую помощь детям. В медучреждении всего лишь три кабинета и располагается в трехкомнатной квартире.

«Общественная палата Московской области взяла эти вопросы на контроль и обязательно обсудит на предстоящем форуме с администрацией Балашихи, замминистра здравоохранения, экспертами и общественностью, и выработает пути решения. По результатам форума будет составлена резолюция», – пояснил Мартынов.

Форум «Подмосковье. Сильное. Здоровое. Чистое» проводится в разных городах Подмосковья по инициативе губернатора для выявления и обсуждения проблемных вопросов в муниципальном образовании.