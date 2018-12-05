РИАМО - 5 дек. Власти Москвы провели оценку потенциала развития рынка агрегаторов заказа такси, которая оказалась негативной, в столице призвали урегулировать на уровне федерального законодательства работу агрегаторов, сообщается в Twitter-аккаунте столичного транспорта.

Ранее в столице таксист объявил голодовку, протестуя против низких тарифов, которые, по его мнению, целенаправленно уменьшают агрегаторы. Он рассказал, что водителям такси, которые ездят не на своих машинах, а на арендованных, стало очень трудно зарабатывать деньги. Позже водителя госпитализировали в больницу.

«Проведенная нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси - негативная. С учетом сегодняшних тарифных решений агрегаторов мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам», — говорится в сообщении.

Власти столицы также выступили за регулирование на уровне федерального законодательства работы интернет-агрегаторов такси, где основная задача - прозрачное тарифообразование и ответственность за услугу для пассажиров.

Как добавляется в аккаунте, одним из важных решений по регулированию работы интернет-агрегаторов такси на федеральном уровне может стать гарантированная минимальная заработная плата для водителей, которые агрегаторы обязаны будут выплачивать и гарантировать водителям такси.