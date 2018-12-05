РИАМО - 5 дек. В подмосковной больнице скончался еще один мужчина, пострадавший при взрыве гранаты в квартире в городском округе Ликино-Дулево, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По информации пресс-службы Главного следственного управления СКР по Московской области, 4 декабря в результате хлопка в одной из квартир в городе Куровское погибла женщина и три человека пострадали. Впоследствии в больнице скончался пострадавший при взрыве мужчина.

«В результате происшествия в городе Куровское 4 декабря в Давыдовскую больницу были госпитализированы три человека: одна женщина и двое мужчин. На данный момент женщина находится в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчины скончались», - сказал собеседник агентства.

Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни. Накануне взрыва один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Видео из квартиры в Подмосковье, где произошёл взрыв>>