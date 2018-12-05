РИАМО - 5 дек. Ветеранам Великой Отечественной войны во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым представили концепцию музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, строительство которого начнется в Рузском округе в 2019 году, передает корреспондент РИАМО.

В среду в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой Воробьев и делегация Подмосковья возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Перед возложением цветов делегация почтила память погибших минутой молчания. После губернатор Московской области встретился с ветеранами в Государственном историческом музее.

«Мы подготовили комплекс, музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, но сам музей будет посвящен контрнаступлению. Прежде, чем родилась концепция, мы, конечно, очень долго, внимательно изучали материалы, работали в самой деревне, в самом музейном комплексе, советовались с нашими ветеранами, лидерами общественного движения. Сегодня еще раз хотели представить вашему вниманию концепцию, которую мы начинаем реализовывать в 2019 году, мы начинаем его строить», - сказал Воробьев.

Он добавил, что к 2020 году планируется завершить строительство музейного комплекса.

«В 2020-м году нас ждет самая главная дата, которая только может быть, - 75 лет нашей великой Победы. И, конечно же, наш музей должен открыть двери. Наш музей - это символ и желание еще раз сказать спасибо, бесконечное спасибо ветеранам», - рассказала журналистам министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Экспозиция музея будет представлять три основные темы: личная история и подвиг Зои Космодемьянской, Москва и Московская область в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В музее планируется представить временной период с конца 1930-х годов до даты сражения в ходе Битвы за Москву - 20 апреля 1942 года.

Пятого декабря в России отмечается День воинской славы. Дату установили в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.