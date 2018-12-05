РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. В подмосковном Красногорске предприятие выплатило уволенным работникам задолженность по зарплате в размере более 500 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте Московской областной прокуратуры.

«Красногорская городская прокуратура в ходе проверки выявила факт невыплаты заработной платы в муниципальном унитарном автотранспортном предприятии «Красногорское». Было установлено, что перед четырьмя ранее уволенными работниками МУП имелась задолженность по оплате труда в размере свыше 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения заявлений городской прокуратуры в интересах работников организации мировой судья судебного участка №99 Красногорского судебного района выдал судебные приказы о взыскании задолженности по зарплате.

«В настоящее время долги перед работниками погашены в полном объеме», – заключается в сообщении.