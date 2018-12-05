РИАМО - 5 дек. Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет, чья рыночная стоимость меньше 1 миллиона рублей, сообщает в среду РИА Новости.

С таким заявлением депутат обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

«В силу невысокого уровня благосостояния большинства нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает 10 лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», – сказал Власов.

По его словам, доля продаж подержанных авто сегодня в несколько раз превышает долю продаж новых.

Также депутат считает, что расчет транспортного налога исходя из мощности двигателя не совсем корректен, так как между двумя автомобилями одинаковой мощности, но разных лет производства, большая разница в стоимости.

Власов попросил главу Минпромторга оценить его предложения и способы для их реализации.