РИАМО - 5 дек. В Мытищинской городской клинической больнице впервые провели операцию по установке больному постоянного кардиостимулятора, ранее пациент обратился с жалобами на периодически возникающую слабость и эпизоды потери сознания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Данная операция в Мытищинской больнице проведена впервые. Обычно такие операции выполняются в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского или в московских центрах. Также уже несколько лет данное направление развивается в Красногорской больнице №1», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что врачи больницы в Мытищах выявили у больного выраженные нарушения ритма сердца. В частности, частота желудочковых сокращений составляла 39 ударов в минуту при норме 60-80 ударов. Было принято решение об установке пациенту кардиостимулятора.

«Важно, что врачам удалось выполнить операцию под местной анестезией через небольшой разрез. Это сократило период восстановления до нескольких дней», - подчеркнул Матвеев.

Министр отметил, что операция прошла успешно, на данный момент пациент готовится к выписке из стационара.