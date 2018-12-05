РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители поселка Дубровицы Подольска возложили цветы к памятнику погибших в Великой Отечественной войне односельчан в рамках Дня воинской славы России, сообщается на странице депутата совета депутатов муниципалитета Юрия Стрелкова в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие горожане, представители администрации и совета депутатов городского округа.

«Сегодня (5 декабря - ред.) отмечается День воинской славы России. Именно в этот день произошла важная битва первых лет Великой Отечественной войны – битва под Москвой. В Подольске проходят памятные акции, а также возложения цветов. Так, у памятника погибшим односельчанам в поселке Дубровицы почтили память погибшим. Слава всем доблестным воинам, сражающимся и погибшим за наше Отечество!» – сказал Стрелков.

В сражениях в битве под Москвой приняли участие более 7 миллионов человек с обеих сторон. Из военной техники использовались более 53 тысяч орудий. Эта битва была решающей в первый год Великой Отечественной войны.