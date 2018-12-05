РИАМО - 5 дек. Около 8 тысяч волонтеров насчитывается в Московской области в сфере социального обслуживания, часть из них - люди старше 60 лет, которые ведут активный образ жизни, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Министерством разработано и утверждено положение об организации и поддержке социально ориентированных, коммерческих и благотворительных организаций, добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Московской области. Сегодня в нашем реестре волонтерства уже 8 тысяч волонтеров», - сказала Фаевская в ходе международной конференции в Мособлдуме.

Она отметила, что волонтерские проекты успешно реализуются в работе с пожилым людьми, инвалидами, детьми-инвалидами, несовершеннолетними из неблагополучных семей.

«Все больше приобретает актуальность участие именно пожилых граждан, так называемых «серебряных» волонтеров, в социальной жизни Подмосковья», - добавила Фаевская.

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев заметил, что из 7,5 миллионов жителей Подмосковья на сегодняшний день более 2 миллионов человек старшего поколения.

«В целях повышения уровня и качества их жизни (пожилых людей – ред.), поддержания их активного долголетия, что для нас очень важно, именно «серебренное» волонтерство является одно из основ нашей работы в осуществлении этой политики», - добавил Голубев.

Он уточнил, что «серебряные» волонтеры – это люди старше 60 лет, которые ведут активный образ жизни.



В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.



В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.