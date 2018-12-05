РИАМО - 5 дек. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уверен, что транспортная проблема Москвы полностью решится после запуска хордового автомобильного кольца, Московских центральных диаметров и новых станций метрополитена.

В интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду, Хуснуллин рассказал о строительстве знаковых для города транспортных объектов: новых линий метро, Московских центральных диаметров, автомобильных хорд.

«Эти все стройки тяжелые. Но мы считаем, что, завершив их – метро, МЦД, хорды, – мы транспортную проблему Москвы полностью решим», - сказал Хуснуллин.

По его словам, за восемь лет в Москве совершили настоящий рывок, построив и реконструировав в общей сложности почти 700 километров дорог, увеличив тем самым их протяженность на 16% от той сети, что существовала прежде.

«Но самая большая автомобильная стройка еще идет: это хордовое кольцо из четырех составляющих: Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада и Северо-Западная хорда. Это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо протяженностью 240 километров. В 3-4 года мы планируем закончить эти проекты и замкнуть их в одно кольцо», - отметил Хуснуллин.

С запуском хордового кольца у жителей появится несколько сотен новых маршрутов и вариантов передвижения, при этом москвичи точно будут экономить больше времени в пути.

Хуснуллин добавил, что до 2023 года в городе планируют построить и ввести в эксплуатацию еще 135 километров линий метро с 58 станциями. Основной проект в метростроении – Большая кольцевая линия с 31 станцией, протяженность кольца составит 70 километров.

Говоря о Московских центральных диаметрах, заммэра отметил, что они будут интегрированы с метро и МЦК. Первые два диаметра (МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск) могут быть готовы уже к концу 2019 года. Они позволят пересечь Москву по диагонали, не сделав ни одной пересадки, за 30-40 минут.