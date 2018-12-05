РИАМО - 5 дек. В четверг, 6 декабря, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова. Тема мероприятия: «Новогодние мероприятия в Подмосковье: елочные базары, ярмарки, продуктовая корзина».

В ходе мероприятия будут озвучены следующие вопросы:

- Сколько елочных базаров откроют в Подмосковье? Какие деревья там будут продавать?

- Как отличить законный елочный базар от незаконного?

- Какие ярмарочные мероприятия планируются в этом году?

- Какие конкурсы, акции, представления, мастер-классы и точки общепита приготовили для посетителей ярмарок?

- Сколько стоит средняя продуктовая корзина для новогоднего стола в Подмосковье?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

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Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

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