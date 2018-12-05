РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. В подмосковном Красногорске проживают более 160 участников Великой Отечественной войны, семеро из них принимали участие в обороне столицы в 1941–1942 годах, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду у мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево провели митинг, посвященный Дню воинской славы России – Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В торжественном мероприятии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов, начальник теруправления «Нахабино» Владимир Куприянов, военнослужащие и жители горокруга.

«В Красногорске сегодня проживают 164 участника Великой Отечественной войны. Из них семеро награждены медалью «За оборону Москвы». Это их праздник. Всем им желаем счастья и здоровья!» – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что 5 декабря – памятный день в истории нашей страны.

«Наша великая победа рождалась 77 лет назад в холодных лесах и полях Подмосковья. Наши предки совершили невозможное – сохранили столицу, дали нам возможность родиться в мирное время. Отрадно, что в митинге приняли участие не только ветераны, но и молодежь, юнармейцы, сотрудники предприятий округа», – подчеркнула Хаймурзина.

Она отметила, что 5 декабря также отмечают День добровольцев.

«В Красногорске есть молодежные организации, которые посещают ветеранов, заботятся о них и просто общаются, оказывают знаки внимания. Это очень важно, потому что позволяет сохранять преемственность и передавать из поколения в поколение историческую память», – добавила Хаймурзина.

Участники митинга почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы и венки к памятнику воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии.