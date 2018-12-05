РИАМО - 5 дек. На Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать тематический состав «Поезд изменений: истории волонтеров», посвященный добровольческому движению, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Проект подготовлен совместно с исполнительной дирекцией Года добровольца (волонтера) в России.

«Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под популярный сейчас формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтерскому движению», – говорится в сообщении.

Пассажиры узнают о направлениях добровольческого движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтерстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других. Также здесь можно узнать, как стать волонтером.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2019 года. Его смогут увидеть почти 1,3 миллиона пассажиров.

Запуск тематических поездов, посвященных значимым датам и событиям, стал традицией для Московского метрополитена. Поезд, посвященный волонтерскому движению и проведению Года добровольца в России, – это уже 22-й именной состав, который вышел на линии столичного метро в 2018 году.