РИАМО – 5 дек. В пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» открылась новогодняя ярмарка с подарками, сувенирами и фотозоной, она будет работать до 15 января, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«На втором этаже в общей зоне аэровокзала расположились павильоны из дерева, украшенные фонарями и вырезными елочками. Здесь представлены подарки и угощения российского производства: новогодние украшения, мягкие игрушки, декоративные фигурки и теплые тапочки ручной работы, рождественские пряники, мед, вязаные свитера и варежки, а также посуда с праздничным орнаментом, гирлянды и сувениры в виде символа наступающего года», – отмечается в материале.

Между павильонами находится праздничная фотозона, где пассажиры могут с комфортом расположиться и сделать запоминающиеся фотографии в теплой новогодней атмосфере. Ярмарка будет работать в аэропорту «Домодедово» до 15 января 2019 года.

Концепцию новогоднего маркета разработала ГК Magic Group в рамках проекта «Йармарка», направленного на продвижение продукции российских производителей. Одним из значимых мероприятий компании стала организация на территории аэропорта «Домодедово» ярмарки, открывшейся на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.