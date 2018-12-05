РИАМО - 5 дек. Пожарные потушили возгорание в автобусе на улице Рождественской в Москве, на момент инцидента в салоне не было пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 12:08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: Рождественская улица, 27, корпус 1.

«По прибытию подразделений было установлено, что происходит горение в частном (не рейсовом) автобусе в моторном отсеке на площади трех квадратных метров. Людей в автобусе не было. Принятыми мерами в 12:26 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.