РИАМО - 5 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Государственном историческом музее, где поблагодарил их за совершенный подвиг, а также поздравил ветерана ВОВ Льва Зубилевича с днем рождения, передает корреспондент РИАМО.

В среду в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой Воробьев и делегация Подмосковья возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Перед возложением цветов делегация почтила память погибших минутой молчания.

«Это добрая давняя традиция - в эти декабрьские дни, 5 декабря, встречаться возле памятника Неизвестному Солдату, возлагать цветы маршалу Жукову. Связано это с памятью важнейшего в истории нашей страны события - контрнаступления. Всегда по-особенному готовишься ко встрече с вами, всегда хочется, чтобы наши ветераны были здоровы, крепки. Еще раз слова благодарности и низкий поклон вам за то, что вы делаете, делали, совершили в нашей жизни», - сказал Воробьев.

Он добавил, также 5 декабря празднует свой день рождения ветеран Великой Отечественной войны Лев Зубилевич.

«Разрешите от всех нас, Лев Юрьевич, вам пожелать здоровья, пожелать вам всего самого-самого доброго. Еще раз сказать, что мы вами гордимся и низко кланяемся», - добавил губернатор.

Воробьев подарил имениннику губернаторские часы и телевизор.

Льву Зубилевичу исполнилось 96 лет. До войны он успел окончить школу и выиграл несколько конкурсов по радиотехнике. В начале войны устанавливал в квартирах москвичей радиоточки. Был призван в августе 1941 и направлен в Ульяновское училище связи, где учился до сентября 1942 года. После выпуска попал командиром взвода связи в 19-ю отдельную лыжную бригаду. Зимой 1943 года отправлен на фронт, где служил командиром радиовзвода.

Зубилевич участвовал в боях Северо-Западного, 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов, а также в боях за освобождение Варшавы и взятие Берлина, участвовал в штурме Рейхстага. При штурме Рейхстага обеспечивал связь от командира полка к командиру батальона. 1 мая из радиостанции лейтенанта Зубилевича раздался незнакомый голос - некто на русском языке вызывал советское командование, чтобы обсудить условия капитуляции берлинского гарнизона. Таким образом Зубилевич стал первым, кто услышал о возможности капитуляции немецко-фашистских войск.

Он награжден орденами: «Отечественной войны» II степени, «Красной звезды» - дважды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Пятого декабря в России отмечается День воинской славы. Дату установили в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.