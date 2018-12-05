РИАМО - 5 дек. В столице утвердили величину прожиточного минимума за III квартал 2018 года, в расчете на душу населения он составил 16,26 тысячи рублей, это на 203 рубля меньше, чем за II квартал, соответствующее постановление правительства города опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2018 года: в расчете на душу населения – 16,26 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 18,58 тысячи рублей, для пенсионеров – 11,505 тысячи рублей, для детей – 13,938 тысячи рублей», — говорится в документе.

До установления величины прожиточного минимума за IV квартал в целях осуществления социальных выплат, при назначении которых учитывается величина прожиточного минимума, и социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках госсистемы бесплатной юрпомощи применяется величина прожиточного минимума в Москве за II квартал 2018 года.

Прожиточный минимум на душу населения в Москве во II квартале составил 16,463 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 18,781 тысячи рублей, для пенсионеров – 11,609 тысячи рублей, для детей – 14,329 тысячи рублей.

В конце октября депутаты Мосгорудмы приняли законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в столице на 2019 год в размере более 12,1 тысячи рублей, что почти на 300 рублей больше данного показателя за 2018 год.