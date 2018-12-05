РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В подмосковном Королеве стартовал конкурс фоторабот «Зима в Королеве», победитель получит абонемент на каток, сообщил глава города Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

«В преддверии рождественских праздников объявляю фотоконкурс «Зима в Королеве». Зима – волшебное время традиционных русских забав, морозных узоров, новогодних украшений и праздничных мероприятий», – написал Ходырев.

Для участия в конкурсе необходимо выложить свою фотографию зимнего города в Instagram с хэштегом #зимавкоролеве. Победители будут выбраны жюри и получат призы: абонемент на каток «Космолед» и термокружку с символикой города.