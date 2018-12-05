РИАМО - 5 дек. Столичные власти рассчитывают, что Большая кольцевая линия метро будет перевозить свыше 1 миллиона пассажиров ежесуточно, что сделает ее одной из самых востребованных веток в московской подземке, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что эта линия (Большая кольцевая – ред.) будет везти больше миллиона пассажиров в сутки. То есть будет одна из самых востребованных веток метро. И самое главное – она разгрузит действующие радиальные ветки, что позволит части пассажиров, которые сомневались, пересаживаться с машины на общественный транспорт или нет, сделать этот выбор все-таки в пользу метро», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Заммэра пояснил, что Большая кольцевая линия пройдет не по окраинам, а в срединной части города.

«Получилось, что МЦК и БКЛ друг на друга накладываются как восьмерка. МЦК ближе к северной части, а БКЛ от центральной части – к южной. Людям теперь не надо ехать до кольцевой, до МЦК – они будут по поперечной ездить между районами», - сказал Хуснуллин.

По его словам, Большая кольцевая линия поможет решить задачу создания новых рабочих мест.

«Все районы реновации мы планируем так, чтобы там появлялись рабочие места. А БКЛ как раз проходит по большому количеству таких районов. Она даст 18 пересадок на действующие линии метро и железную дорогу», - добавил Хуснуллин.