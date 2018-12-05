РИАМО - 5 дек. Компания «Мосинжпроект» в будущем займется реализацией проектов за рубежом, специалистов из Москвы уже пригласили строить метро в Катаре, Вьетнаме и Индии, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы оставим чисто инжиниринговую функцию. И выйдем на международную арену. У нас уже есть предложения из нескольких стран на работу: Катар, Вьетнам и Индия приглашают строить метро, китайцы смотрят на проект парка «Зарядье», проект «летающего кинотеатра» («Полет над Москвой») – очень просили, чтобы мы им реализовали такие же», - сказал Хуснуллин.

В интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду, Хуснуллин рассказал о будущем инжиниринговой компании «Мосинжпроект» после завершения основных строек в столице.

Он отметил, что в настоящее время выход на международную арену невозможен, потому что необходимо сконцентрировать все силы на строительстве московского метро.

«Мосинжпроект» строит вдвое больше, чем «Мосметрострой». Сегодня в подземке трудится около 50 тысяч метростроителей из всех регионов и стран ближнего зарубежья; работают в три смены», - сказал заммэра.

Хуснуллин добавил, что на сегодняшний день «Мосинжпроект» входит в пятерку крупнейших инжиниринговых компаний России, находится на 112-м месте среди 250 крупнейших подрядчиков в мире, на 95-м месте в стране по выручке.

В «Мосинжпроекте» работают 15 тысяч сотрудников, которые занимают разные офисы по всей столице, поэтому компания планирует построить свою штаб-квартиру в «Москва-сити».