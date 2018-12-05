РИАМО - 5 дек. С начала текущего года 636 детей-сирот Московской области получили квартиры, всего жилье выдадут 746 сиротам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Жилье сиротам выдается в рамках областной государственной программы «Жилище», 60% квартир находятся в новостройках.

«В 2018 году в Московской области жилье получили уже 636 детей-сирот. Всего в этом году в Подмосковье жильем будут обеспечены 746 сирот в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 1,9 миллиарда рублей», – сказала Забралова.

По ее словам, полностью завершена работа в 33 муниципальных образования, в том числе в Воскресенском, Лотошинском, Пушкинском, Солнечногорском, Серпуховском, Щелковском районах, а также в Клинском и Талдомском округах. Кроме того, жилье сиротам выдали в городских округах Долгопрудный, Дзержинский, Дубна, Дмитровский, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Королев, Кашира, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Люберцы, Луховицы, Мытищи, Озеры, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Химки, Электрогорск.

«Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать жить. Это хорошее подспорье для их будущего», – отметила Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.