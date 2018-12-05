РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В некоторых домах подмосковного Подольска в среду отключили отопление и горячую воду из-за аварии и плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сегодня (5 декабря - ред.) отключена подача центрального отопления с 10:00 и до окончания работ в доме №1 по улице 43-й Армии в связи с аварийной ситуацией. Также из-за аварии с 9:00 и до окончания работ отключена котельная по адресу: улица Профсоюзная, дом №10А», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в среду из-за ремонтных работ на одной из котельных временно без отопления будут дома №№3, 3А и 9 по улице Заводская и дома №№11, 13, 15 и 17 по улице Почтовая; без тепла и горячей воды дома №№3, 4, 5 и 9 по улице Почтовая; без горячей воды дом №25 по той же улице.

Также без отопления и горячей воды будут дома №№36, 38, 40 и 42 на проспекте Юных Ленинцев, дом №5/36 по Быковской улице. Без тепла будут дома №№84, 84А, 84Б, 88, 88А, 88Б на проспекте Юных Ленинцев.