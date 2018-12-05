Экология Подмосковья теперь зависит от каждого из нас. Многие уже начали разделять мусор, но, увы, другим людям лень даже донести пакет до урны. Так быть не должно! Представим ситуацию как в футболе: Противник #Свинья пробивает мусорным пакетом из машины по твоим воротам (обочине), но ты игрок команды Подмосковья - отбиваешь мусор назад в машину негодяя. Чем больше сможешь отбить пакетов, тем больше негодников будут наказаны, тем чище будут наши обочины. На Чемпионате мира-2018 нашим героем был Игорь Акинфиев, сегодня героем станешь ты!

Раздельный сбор: что станет с мусором в Подмосковье с 1 января>>