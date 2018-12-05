РИАМО - 5 дек. Международный аэропорт «Домодедово» не изменит свой код DME после присвоения воздушной гавани имени ученого Михаила Ломоносова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее стали известны победители конкурса «Великие имена России», по итогам голосования аэропорту «Домодедово» присвоят имя Михаила Ломоносова.

«Код аэропорта DME не изменится. В рамках инициативы по присвоению аэропортам имен выдающих соотечественников внесение изменений в код, который определяет Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), не предусмотрено», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аэропорт «Домодедово» поддержал проект «Великие имена России».

«Символично, что по итогам открытого голосования наш аэропорт будет носить имя Михаила Васильевича Ломоносова. Во-первых, «Домодедово» реализует совместные образовательные проекты с Московским государственным университетом (имени Ломоносова – ред.). Во-вторых, в развитии высокотехнологичного аэропортового бизнеса мы отдаем предпочтение научным подходам. Для нас большая честь, что «Домодедово» сохранит память о первом российском ученом для десятков миллионов российских и иностранных авиапутешественников», - подчеркнул собеседник агентства.

«Великие имена России» – это национальный конкурс по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой.

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