РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В подмосковном Королеве неизвестный мужчина пугал несовершеннолетних девочек в лифте, производя действия сексуального характера, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ Московской области.

Жители Королева обратились с заявлением в полицию о том, что 2 декабря в доме на улице Комитетский лес неизвестный мужчина совершал развратные действия в присутствии несовершеннолетней девочки.

«Следственным комитетом в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту развратных действий», – сказала собеседница агентства.

Со слов девочки составлен словесный портрет мужчины, который в присутствии несовершеннолетней производил действия сексуального характера. К ребенку он не прикасался.