В декабре в российский прокат выходит сразу два фильма от культовых режиссеров – «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера и «Человек, место, время и снова человек» Ким Ки Дука. Также в прокате «Елки Последние», диснеевский «Щелкунчик» и масштабное фэнтези «Аквамен». Обозреватель РИАМО выбрала лучшие фильма декабря, которые стоит увидеть в кинотеатре.

«Дом, который построил Джек»

Когда: 6 декабря

Жанр: триллер

Новый фильм одного из самых провокационных режиссеров современности Ларса фон Триера в российский прокат выходит 6 декабря. Премьера триллера «Дом, который построил Джек» состоялась на Каннском фестивале в мае 2018 года, некоторые зрители и критики уходили с сеанса из-за жестоких сцен и нигилистической направленности фильма. В основе сюжета – история серийного убийцы Джека, которая происходит в Америке 1970-х. Главный герой так изощряется в способах убийств, что они кажутся произведением искусства. Он рассказывает о пяти самых изощренных убийствах, которые сыграли большую роль в его карьере маньяка. Несмотря на кровавую тему, фильм полон юмора и философских диалогов.

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«Хроники хищных городов»

Когда: 6 декабря

Жанр: фантастика, приключение

Приключенческий фильм от одного из создателей «Властелина колец» Питера Джексона – «Хроники хищных городов» о мире будущего. Эпичная история, рассказанная в картине, происходит через несколько тысяч лет после нашего времени, когда вся цивилизация пала в результате масштабных катаклизмов. Люди живут в передвижных городах и вынуждены бороться за свою жизнь. Когда на один маленький город нападает Лондон, появляется возможность изменить привычный уклад жизни. Главные роли в фильме сыграли Роберт Шиэн и Хера Хильмар. Этот фильм вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар-2019» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

«Идеальная западня»

Когда: 6 декабря

Жанр: триллер

Феминистка Эмили Ратаковски в новом триллере про убийство ревностью «Идеальная западня». Это история семейной пары Брайана и Кэсси про путешествие в Тоскану, которое обернулось трагедией. Молодая пара случайно сталкивается в Италии с незнакомцем – тот начинает активно предлагать героям помощь и засматриваться на сексапильную красотку Кэсси. У пары и без того хватает проблем в отношениях, смогут ли они справиться с нарастающей ревностью Брайана?

«Заповедник»

Когда: 6 декабря

Жанр: комедия

Сергей Безруков в образе популярного гитариста Константина в фильме «Заповедник», который в прокате с 6 декабря. Это история по мотивам одноименного произведения Сергея Довлатова, которая изначально называлась «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Главный герой, в прошлом один из лучших музыкантов страны, понимает, что в жизни что-то пошло не так. Чтобы справиться с нахлынувшей депрессией, он едет в заповедник «Михайловское», в парк «Пушкинворлд», где хочет собраться с мыслями и приняться за работу. У режиссера Анны Матисон («Елки») довлатовский герой вписан в жанр музыкальной мелодрамы, от чего становится еще более комичным. Впервые фильм был показан на «Кинотавре 2018».

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«Один король – одна Франция»

Когда: 6 декабря

Жанр: драма

Драма о Великой французской революции «Один король – одна Франция» впервые была представлена во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Это масштабная историческая картина как будто создана для большого экрана. В центре событий – молодая пара влюбленных, Базиль и Франсуаза, чья жизнь волею случая смешивается с судьбами исторических деятелей. Версаль, Париж и красивые виды Сены на фоне великого исторического события. Понравится этот фильм и поклонникам Луи Гарреля, который исполняет роль Робеспьера.

«Щелкунчик и четыре королевства»

Когда: 8 декабря

Жанр: фэнтези, семейный

Диснеевская рождественская история о Щелкунчике и путешествиях в разные королевства – то, что нужно, чтобы оторваться от предновогодней суеты. По сценарию, юная Клара отправится в сказочное путешествие – в страну снегов, цветов и сладостей. Для того, чтобы попасть в четвертое путешествие, героине предстоит вступить в схватку с Мышиным Королем. В фильме звучит блистательная симфония Чайковского, которая даже самого скучающего зрителя способна унести в мир грез.

«Аквамен»

Когда: 13 декабря

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Масштабное фэнтези «Аквамен» режиссера Джеймса Вана («Форсаж 7», «Пила», «Астрал») в прокате с 13 декабря. Фильм основан на серии одноименных комиксов писателя и сценариста Джеффа Джонса. По визуальным эффектам эта картина попала в лонг-лист номинантов на «Оскар 2019», поэтому смотреть ее стоит на большом экране, желательно в 3D. Это история о русалочке в мужском обличии – Артуре Карри, который с детства умел дышать под водой и разговаривать с рыбами. Перед смертью мать сообщает ему, что она была Королевой Атлантиды, а Артур должен стать правителем семи морей. Критики уже назвали этот фильм смесью «Аватара» и «Восхождения Юпитера».

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«Бамблби»

Когда: 13 декабря

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Приквел франшизы о трансформерах «Бамблби» в российском прокате с 13 декабря. Действие фильма разворачивается в 1987 году на автосвалке в Калифорнии. Трансформер Бамблби спасается от преследования и знакомится с юной девушкой Чарли. Несмотря на громадные размеры, желтый робот оказывается очень ранимым и Чарли берет на себя миссию скрывать его.

«Человек-паук: Через вселенные»

Когда: 13 декабря

Жанр: фантастика, мультфильм

Анимационный фильм о Питере Паркере «Человек-паук: Через вселенные» 13 декабря выходит в российский прокат. По первым отзывам это лучший мультфильм о Человеке-пауке. В мультфильме любимый герой в результате гигантского коллайдера «размножится» в разных вселенных, но однажды им придется встретиться, чтобы противостоять общему врагу. Студия Sony, которая сняла эту историю, уже планирует запустить в производство продолжение мультфильма «Человек-паук», где главным героем станет Майлз Моралез – Человек-паук из альтернативной вселенной.

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«Гринч»

Когда: 13 декабря

Жанр: мультфильм, семейный

История про главного похитителя Рождества Гринча с голосом Бенедикта Камбербэтча в прокате с 13 декабря. В очередной раз Гринч, живущий подальше от людей, приходит в ярость от подготовки людей к Рождеству. Чтобы хоть как-то повеселиться, он планирует украсть главный праздник года. Этот фильм попал в число анимационных картин в лонг-листе номинации на «Оскар».

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«Счастливый Лазарь»

Когда: 13 декабря

Жанр: драма

Драма «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличе Рорвахер, которая получила в Каннах приз за лучший сценарий, выходит в российский прокат 13 декабря. Действие фильма протекает вне времени, главный герой − кроткий крестьянин Лазарь неожиданно умирает и воскресает. Как и библейский герой, он кажется слишком наивным для этого мира. Он водит дружбу с избалованным юношей, но сможет ли эта дружба выдержать испытание ложью?

«Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество»

Когда: 13 декабря

Жанр: семейный фильм, комедия

Новогодняя комедия о старике Петсоне и коте в российский прокат выходит 13 декабря. Главный герой фильма «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество» живет в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды он решает устроить самое лучшее Рождество, но планы срываются и праздник под угрозой. Спасать Рождество будет кот, в компании со стариком ему предстоит пройти через множество приключений, чтобы великое веселье все-таки состоялось.

«Пышка»

Когда: 20 декабря

Жанр: комедия

Дженнифер Энистон в роли бывшей королевы красоты в фильме «Пышка» в прокате с 20 декабря. Эта бодипозитивная комедия о том, что толстушки тоже имеют право ходить по подиуму, несмотря на принятые в обществе стереотипы. Главная героиня – дочь бывшей королевы красоты решает участвовать в конкурсе своей мамы, чтобы доказать всем, что девушки plus size тоже имеют шанс получить корону.

«Человек, место, время и снова человек»

Когда: 20 декабря

Жанр: триллер

Новый фильм Ким Ки Дука «Человек, место, время и снова человек» в прокате с 20 декабря. В недельный круиз по морю отправляется корабль с разношерстной компанией пассажиров, среди которых бандиты, проститутки, интеллигентные пары, таинственный старик, студенты и политики. Прямо в открытом море молодую девушку насилуют, а ее супруга выкидывают за борт. Дальше количество жертв только увеличивается, и становится понятно, что фильм вряд ли закончится чем-то хорошим. Картина впервые была представлена на «Берлинале 2018».

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«Елки Последние»

Когда: 27 декабря

Жанр: комедия

Главный российский новогодний фильм – «Елки» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым – кажется, поднадоел и его создателям. Эта часть станет последней, но и самой трогательной, волшебной и доброй, она будет состоять из пяти новогодних историй, а к привычному дуэту героев присоединится Дмитрий Нагиев. В новелле «Сосны» герой из поколения миллениалов поможет своему дяде сделать предложение, в «Братьях» полюбившиеся друзья Боря и Женя снова окажутся на грани конфликта, а знакомые нам лыжник и сноубордист в новелле «Ресторан быстрого знакомства» сделают все ради улыбки одной девушки.

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