РИАМО - 5 дек. В центре столицы в здании редакции «Московского комсомольца» сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который угрожал работникам газеты, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает в среду «Интерфакс».

«В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в организации на улице 1905 года. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен мужчина, который вел себя агрессивно, угрожал одному из сотрудников организации причинением телесных повреждений», - сказал сотрудник пресс-службы полиции Москвы.

В результате происшествия пострадавших не было, однако напавший мужчина был доставлен в полицию для последующего разбирательства.

Мотивы, по которым гражданин стал угрожать людям, на данный момент выясняются.