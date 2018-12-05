РИАМО - 5 дек. Более 50 спортивных объектов Московской области обновят в следующем году, в частности, на футбольных полях заменят покрытия, отремонтируют 18 многофункциональных площадок, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.

«Запланирован (в 2019 году – ред.) капитальный ремонт на 53 спортобъектах региона. Это замена покрытий и ремонт футбольных полей, 18 многофункциональных площадок. Также в перспективе продолжение работ по строительству и обустройству скейт-парков. В 20 муниципальных образованиях Подмосковья разрабатываются проекты площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В 2018 году в регионе капитально отремонтировали 55 спортивных объектов. В частности, обновили 20 многофункциональных спортивных площадок, 10 скейт-парков, 20 площадок для выполнения нормативов ГТО и пять мини-стадионов.

Стоимость этих работ составила порядка 450 миллионов рублей, более 350 из которых были выделены из бюджета Московской области.

«Развитие спортивной инфраструктуры в регионе – одна из приоритетных задач. Ориентируясь на поручение президента <…> – привлечь к систематическим занятиям спортом более 55% населения – мы создаем условия для занятий физической культурой. В каждом районе Подмосковья открываются новые объекты. Не менее важный этап – это ремонт и реконструкция спортивных объектов, в том числе легендарных стадионов», – заключил Терюшков.