РИАМО - 5 дек. В Подмосковье пять федеральных и 14 региональных услуг в области проектирования перевели в электронный вид, снизив административный барьер, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин.

В среду в доме правительства Подмосковья проходит III форум проектировщиков Московской области. Ежегодно мероприятие собирает более 300 представителей профессионального сообщества. На сегодня в приоритете правительства Московской области - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности. В первую очередь предоставить бизнесу все возможности для реализации проектов нежилого назначения для создания рабочих мест. Цель форума - акцентировать внимание на качестве проектной документации, которое должно быть в приоритете.

«Что касается госуслуг, у нас их 28, 14 - региональных и муниципальных и 14 - федеральных. Мы уже перевели в электронный вид 14 региональных и муниципальных и пять федеральных услуг, эта работа продолжается. Мы в диалоге с нашими федеральными коллегами», - сказал Фомин.

По его словам, самым важным вопросом является сопровождение бизнеса.

«Сейчас в центре содействия строительству находится более 2 тысяч коммерческих проектов, которые мы сопровождаем, помогаем нашему бизнесу, чтоб они как можно быстрее вышли на разрешение на строительство, и здесь необходимо получить согласование как от местных властей, так и федеральных, поэтому мы переводим в электронный вид, снижая административные барьеры», - подчеркнул Фомин.

Как уточняется в пояснительном материале, в 2019 году еще восемь федеральных услуг в сфере градостроительства будут оптимизированы и выведены на портал услуг Московской области.