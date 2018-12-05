РИАМО - 5 дек. Бирюлевскую линию столичной подземки планируют проложить от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» через Большую кольцевую линию метро в Бирюлево и Щербинку, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Перспективная ветка – Бирюлевская: от станции «ЗИЛ» МЦК через БКЛ до Бирюлева и далее в Щербинку. Сейчас разрабатывается проект планировки. Новая ветка также пойдет от БКЛ в Рублево-Архангельское», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Заммэра добавил, что Солнцевскую ветку метро протянут до Внукова, подземка также появится в Коммунарке и Троицке.

«Проектируем метро до Троицка: от станции «Севастопольский проспект», которая будет пересадочной на станцию МЦК «Крымская», метро пойдет в Коммунарку и Троицк – через станцию «Академическая» «рыжей «ветки и станцию «Улица Новаторов» БКЛ», - отметил Хуснуллин.

При этом он назвал самым прорывным проектом строительство Большой кольцевой линии метро.

«Семьдесят километров, 31 станция, все они находятся в стройке. В этом году ввели первый участок в 12 километров – от «Делового центра» до «Петровского парка». Этот год мэр объявил годом метро: введем 17 станций. Такого количества станций не вводилось никогда за всю историю Москвы», - подчеркнул заммэра.

По его словам, в целом до 2023 года в Москве планируется построить и ввести в строй еще 135 километров линий метро, 58 станций и шесть электродепо.