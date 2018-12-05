РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители подмосковного Подольска смогут задать вопросы начальнику следственного управления УМВД России по Подольску Элле Корнейчук на приеме 19 декабря, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 19 декабря. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Задать вопросы, касающиеся работы правоохранительных органов, смогут все желающие. Уточнить информацию, а также записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.