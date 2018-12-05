РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В подмосковном Королеве 16 декабря выступит группа «Сплин» с новой программой, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Концерт может стать главным событием этой зимы.

«Шестнадцатого декабря легендарный коллектив «Сплин» представит на сцене ЦДК имени Калинина новый альбом «Встречная Полоса» и, разумеется, исполнит главные хиты – «Орбит без сахара», «Выхода нет», «Мое сердце» и многие другие», – говорится в сообщении.

Билетов с каждым днем становится все меньше, приобрести их можно в приложении в соцсети «ВКонтакте», на сайте и в кассе ЦДК. Подробности можно узнать по телефону: 8(911-)400-05-95.