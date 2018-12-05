РИАМО - 5 дек. Правительство Московской области подписало соглашение с Национальной ассоциацией проектировщиков в рамках III форума проектировщиков Подмосковья, который в среду проходит в доме правительства региона, передает корреспондент РИАМО.

От лица региона соглашение подписал заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин.

«Мы драйверы в строительстве в России, нашими наработками мы бы хотели обмениваться с коллегами из других регионов, в частности, благодаря соглашению. Это соглашение позволит нам работать и с проектными организациями, в том числе из других регионов. Мы всегда рады видеть компании, которые хорошо оказывают свои услуги, в Московской области - лучшие компании. От этого зависит качество проектирования», - сказал Фомин.

Ежегодно форум собирает более 300 представителей профессионального сообщества. На сегодня в приоритете правительства Московской области - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности. В первую очередь предоставить бизнесу все возможности для реализации проектов нежилого назначения для создания рабочих мест. Цель форума - акцентировать внимание на качестве проектной документации, которое должно быть в приоритете.